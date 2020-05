Alte Freunde im Wahlkampf-Duell

Wien

Das rote Schreckgespenst hört auf den Namen Schwarz-Blau. Inwurde soeben die Kampagne „Werliebt, schützt es vor Schwarz Blau“ gestartet. Dieversucht so noch einmal , ihre eigenen Leute zu mobilisieren. Den Einpeitscher gibt der Wiener Bürgermeister. Er warnte bei einem Pressegespräch davor, der Urne am Wahltag fern zu bleiben. „Wer am Sonntag nicht zur Wahl geht, für den kann es am Montag ein böses Erwachen geben.“ Man habe bei den TV-Konfrontationen gesehen, wie wenig einanderund Strache attackierten. „Das war sehr freundschaftlich“, sagte. Dass die Innenministerin in der Vorwahlzeit Polizisten nach NÖ abziehe, passe genau ins Bild. „Die Wien-Feindlichkeit derkommt jetzt zum Vorschein.“

Dass Schwarz-Blau nach aktuellen Umfragen kaum realistisch ist, irritiert Häupl nicht. Er glaubt, dass in dem Fall just Frank Stronach das Zünglein an der Waage spielen könnte.

Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer mischt in Wien noch mit. Die Auswirkungen einer schwarz-blauen Regierung für den Arbeitsmarkt sind ihm ein Dorn im Auge: „ Spindelegger spricht ständig von der Entfesselung der Wirtschaft, meint aber die Reduktion des Arbeitsschutzes.“ Unter Schwarz-Blau habe es 2000 bis 2006 eine höhere Arbeitslosigkeit gegeben als heute.

Die Frage nach dem Wiener Wahlziel beantwortete Häupl klar: „Ein Plus muss davor sein. Ein Minus mag ich nicht, außer beim Gewicht.“

