Wiener Grüne und ÖVP wollen Unionsbürger zur EU-Wahl bringen

Mehr als die Hälfte aller EU-Bürger, die in Österreich leben, sind in Wien – und hier ist auch das Werben um ihre Stimmen schon im Gange. Die Wiener Grünen und die Wiener ÖVP wenden sich jeweils mit Schreiben per Post an sie. Möglich macht das die Wählerevidenz, die allen Parteien zugänglich ist.