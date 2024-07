Wien: Demo gegen russischen Raketenangriff auf Kinderklinik

Zwischen 350 und 400 Personen haben sich laut Polizeiangaben am Montagabend vor dem Wiener Stephansdom versammelt, um gegen einen russischen Raketenangriff zu protestieren, bei dem am Vormittag eine der wichtigsten Kinderkliniken Kiews getroffen wurde.

"Was sorgt für mehr Angst? Krebs oder Russland?"

Nicht nur führende österreichische Politiker, auch in Wien lebende Ukrainer reagieren mit Abscheu auf die Bilder der Zerstörung einer auf Krebsbehandlung spezialisierten Kinderklinik in Kiew: Gegen 19 Uhr formten mehrheitlich aus der Ukraine stammende Demonstrantinnen und Demonstranten am Stephansplatz einen langgezogenen Kreis um eine kleine Installation mit Kinderspielzeug und Grabkerzen, die explizit an die Opfer des Raketenbeschusses erinnern sollte.

Viele waren mit Plakaten gekommen, die sich auch an die Nichtukrainer wandten: "Was sorgt für mehr Angst? Krebs oder Russland, 8.7.", stand etwa auf Englisch zu lesen, in deutscher Sprache auf einem Plakat "Hört FPÖ und ihre russischen Freunde Kinderschreien in Ochmandyt zu?".