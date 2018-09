Wien-SPÖ will Personalpaket von Rendi-Wagner wieder aufschnüren

Für Wiens SPÖ-Chef Ludwig und auch andere namhafte Funktionäre liegt freilich genau darin der Trugschluss.

Denn in Wien sieht man die Sache so: Rendi-Wagner halse sich mit zwei Funktionen zu viel Arbeit und Verantwortung auf – noch dazu, wo sie das Innenleben der Partei als Quereinsteigerin nicht so gut kenne wie andere.

„ Pamela Rendi-Wagner muss wissen, wie sie das alles bewältigt. Auch ein Kreisky hat sich einen geschäftsführenden Klubobmann geholt. Es wäre also kein Nachteil, wenn sie ergänzende Personalentscheidungen macht und eine Team-Lösung findet. Ich bin überzeugt, dass das so kommt“, sagt Michael Ludwig zum KURIER.

Erschwerend wirkt, dass Rendi-Wagner bei den kritisierten Personalentscheidungen gleich zwei anerkannte Genossen verprellen musste: Die Ablöse von Bundesgeschäftsführer Max Lercher wird ihr nicht nur in der steirischen SPÖ extrem übel genommen, wo Abgeordnete wie Michaela Grubesa längst offen gegen Lerchers Nachfolger Thomas Drozda ätzen („Mit Verlaub, Thomas: du bist ein Bobo!“).