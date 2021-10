70 Prozent der Studierenden sind bereits geimpft

79 Prozent der Studierenden sind bereits geimpft, so ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann.Vier von fünf der rund 395.000 Studierenden im Wintersemester 2021/22 haben einen aufrechten Impfschutz (79 Prozent), weitere 9.000 Studierende (2 Prozent) hatten bis Ende August zumindest eine erste Teilimpfung. Damit liegt die Impfquote unter Studierenden (79 Prozent) um 23 Prozentpunkte höher als die der 18- bis 34-Jährigen in der Gesamtbevölkerung, die eine Quote von 56 Prozent ausweist).

"80 Prozent der ordentlichen Studierenden sind (Stand Ende August) vollimmunisiert", so Faßmann weiter, und "je höher die akademische Ausbildung, desto höher die Studierenden-Impfquote".

Bachelorstudierende 79 Prozent,

Diplomstudierende 81 Prozent,

Masterstudierende 82 Prozent,

Doktoratsstudierende 85 Prozent

"Die erfreulich hohe Impfquote trägt maßgeblich dazu bei, die Türen der Universitäten und Hochschulen im Wintersemester 2021/22 tatsächlich offenhalten zu können. Sie erlaubt, die Corona-Maßnahmen, insbesondere die 3G-Regeln so möglichst einheitlich, nachvollziehbar und übersichtlich auszugestalten. Studierenden müssen sich auskennen, was an ihrer Uni gilt. Dazu zählt für mich auch, dass die Einhaltung der Corona-Regeln tatsächlich kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden.“