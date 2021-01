Wie viele Flüchtlingskinder hat Österreich aufgenommen?

Die Argumente der ÖVP: man setze auf die „Hilfe vor Ort“: Österreich habe bereits 55 Tonnen an Hilfsgütern zur Verfügung gestellt und baue zudem ein SOS-Kinderdorf, in dem 500 Kinder in einer Tagesbetreuungsstätte versorgt werden sollen.

Ins Treffen geführt wurde jüngst von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, Österreich habe 2020 bereits über 5.000 minderjährigen Flüchtlingen Schutz gewährt. ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab wiederholte das Argument in einem KURIER-Interview Ende Dezember.