Wie stark die Mieten bis 2027 steigen dürfen

Zu spät, nicht ausreichend: So lautet die Kritik am Mietpreisdeckel, den die türkis-grüne Bundesregierung am Dienstag im Bautenausschuss beschlossen hat. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass die Mieten im gesetzlich regulierten Bereich – darunter fallen 75 Prozent aller Mietverhältnisse – in den kommenden Jahren nicht zu stark steigen.

➤ Mehr lesen: Raus aus der Zinsfalle: Justizministerin will Kreditnehmer entlasten

Konkret: Die Mieten dürfen in den kommenden beiden Jahren nicht stärker als um maximal fünf Prozent steigen. Wie sich das auf die jeweiligen Mietverhältnisse auswirkt: