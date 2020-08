Wie Pamela Rendi-Wagner Terrain gewinnen will

In einem Jahr wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Die SPD sendet Olaf Scholz, Finanzminister und Vizekanzler in der Regierung von Angela Merkel, als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl.

Am Montag und Dienstag dieser Woche ist Scholz in Österreich zu Gast. Er trifft Amtskollegen Gernot Blümel – und Parteifreundin Pamela Rendi-Wagner.

Bei dem gemeinsamen Presseauftritt am Montag in Wien stellen Scholz und Rendi-Wagner die Kernkompetenz ihrer politischen Bewegung – Arbeit und Arbeitsplätze – in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Scholz nennt als eine zentrale Zukunftsaufgabe, das klimaneutrale Wirtschaften. Und zwar müsse „morgen früh“ damit begonnen werden.

Scholz ist damit merkbar offensiver und klarer als die SPÖ – dort wurde Rendi-Wagners Vorgänger Christian Kern, als er das Klimathema in den Mittelpunkt rücken wollte, von namhaften Funktionären öffentlich gemaßregelt („Mit grün-linker Fundi-Politik schaffen wir uns selbst ab“). Seither wird die Frage, wie grün die SPÖ-Politik werden muss, um zukunftsfähig zu sein, nicht mehr angerührt.