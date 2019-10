Wie Peter Pilz seine Liste Jetzt überdauern kann

Die Liste Jetzt ist nicht Geschichte. Ihre politische Akademie „Bildungsverein Offene Gesellschaft“ (BVOG) hat noch Geld übrig. Eine Möglichkeit für die junge Akademie (existiert erst seit Juli 2019 in heutiger Form) weiterzumachen.

Sie haben noch 1,4 Millionen Euro an Fördermitteln übrig, bestätigt Akademie-Geschäftsführer Till Hafner dem KURIER. So könnte Peter Pilz seine tagespolitische, journalistisch anmutende Blog-Website zackzack.at absichern. Es gebe Überlegungen, dass die Website von der scheidenden Partei losgelöst und in die politische Akademie implementiert werden soll, sagt Hafner.

Aber wie kann eine Akademie ihre Mutterpartei überleben?

Eine politische Akademie ist ein Verein, der jährliche Fördermittel aus Steuergeldern erhält, solange die Partei im Parlament vertreten ist. Das Geld ist gesetzlich für „staatsbürgerliche Bildung“ zweckgewidmet. Scheidet die Partei, wie im Falle der Liste Jetzt, aus dem Parlament aus, kann die Akademie solange weiterbestehen, bis die Fördergelder aufgebraucht sind, erklärt das Bundeskanzleramt ( BKA). Löst sich eine Akademie früher auf, müsse das Geld an den Rechnungshof zurückgezahlt werden – das passiert aber naturgemäß selten.

Andere Parteiakademien haben ihr langes Durchhaltevermögen nach Ausscheiden ihrer Mutterpartei bereits unter Beweis gestellt.