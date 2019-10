Was macht Peter Pilz nun? Kogler machte ihm ein Angebot

Die Gründe, warum Kogler diesen Schritt nun macht, liegen auf der Hand: Die Grünen haben in den vergangenen Jahren alle personellen Ressourcen de facto gegen null gefahren. In den Nationalrat werden viele neue Gesichter einziehen, wovon der Großteil der 26 Abgeordneten keine parlamentarische Erfahrung hat. Genau das ist der Punkt, von dem Pilz jede Menge hat – nämlich Erfahrung. 33 Jahre lang war Pilz Mandatar und weiß, wie man Untersuchungsausschüsse als Bühne nützen kann. „Wir haben gute Gespräche gehabt, aber Peter Pilz muss entscheiden, ob er künftig im journalistischen Bereich arbeiten will“, so Kogler zum KURIER.

Eine zweite Option wäre für Pilz, seine Online-Plattorm ZackZack zu forcieren und hier seine Enthüllungen zu veröffentlichen. Allerdings wird das eine heftige Umstellung für Pilz, da er dann keine Immunität als Abgeordneter besitzt und medienrechtlich geklagt werden könnte.