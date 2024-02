Wie Österreichs Gesundheitssystem weiter am Laufen gehalten werden soll

Nummer fünf zum Beispiel firmiert unter dem Titel „Prävention und Gesundheitskompetenz“. Gemeint ist damit: Das System stärkt die Eigenverantwortung und setzt auf vorbeugende Maßnahmen sowie Gesundheitsförderung, um den Bedarf an Heilbehandlungen zu verringern.

Nationaler Plan

Voraussetzung für das Gerlingen der Reform sei laut Katzmair die Definition klarer Ziele, also die Klärung wohin das Gesundheitssystem überhaupt will – etwa in Form eines nationalen Gesundheitsplans.

Jetzt gehe es darum, dass alle Player im Gesundheitssystem eine gemeinsame Strategie verfolgen. Kein leichtes Unterfangen angesichts der vielen Einzelinteressen. Als ersten Schritt will man nun die Studienergebnisse dem Gesundheitsministerium übermitteln.