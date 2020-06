Wie Kreisky eine neue Form des Wahlkampfs erfand

Die meisten Werbesprüche verbrauchte naturgemäß Österreichs Langzeit-Kanzler: „Wir werden die Zukunft meistern“, „ Kreisky. Österreich braucht ihn“, „In Zeiten wie diesen“... ( SPÖ, 1970–1983).

Warum aber hat sich der KURIER mitten im Nationalratswahlkampf für den von Kreisky entlehnten Slogan „Lasst Brandstätter und sein Team arbeiten“ entschieden?

„KURIER-Leser sind an politischen Themen überaus interessiert“, sagt Christoph Bösenkopf von der Agentur Wirz, „wobei sich das Interesse an Meinungen, Fakten und objektiver Berichterstattung in Vorwahlzeiten verstärkt darstellt. Der Slogan ,Lasst Kreisky und sein Team arbeiten‘ kommt uns insofern entgegen, als Chefredakteur Helmut Brandstätter auf Plakaten und Werbeflächen sein Team zeigen will. Natürlich geht es in einer Werbekampagne darum, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und das gelingt mit einem so populären Satz, der den Plakaten darüber hinaus auch einen gewissen Pfiff verleiht, ganz besonders.“

Hätte mich auch gewundert, wenn wir vom alten Kreisky so gar nichts mehr gehört hätten.

