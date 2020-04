Wie grün soll der Wiederaufbau werden?

Wie sich zeigt, ist Wallners Ansicht in der Minderheit. Er widerspricht damit den Spitzenpolitikern bis hin zur Präsidentin der EU-Kommission, die in der Zeit erklärte: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, Milliarden in Unternehmen und Infrastruktur zu investieren. Warum dann nicht gleich in klimafreundliche Projekte, die der nächsten Generation helfen?“

Bis Mitte Mai, erklärt der Ökonom und Wirtschaftsforscher Kurt Bayer, der schon für die Weltbank und die Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London im Direktorium saß, will die EU-Kommission klären, wie der europäische Wiederaufbaufonds finanziert und aufgebaut werden soll. Dieser könnte eine Verdoppelung des EU-Budgets zufolge haben. „Da stehen gewaltige Konzessionen einiger Nettozahler bevor, denn vor wenigen Wochen wurde noch darüber gestritten, ob das EU-Budget bei 1,0 oder 1,13 Prozent der Wirtschaftsleistung sein soll“, sagt der Ökonom.

Konsens bestehe bereits, dass dieser EU-Fonds primär realwirtschaftliche Investitionen fördern soll. Was das sein kann? Vor allem Infrastrukturprojekte, meint Bayer: „Die Kommissionspräsidentin sagte bereits, dass ihr ’green deal’ finanziert werden müsse. Wir sind jetzt draufgekommen, dass viele Regionen die Digitalisierung verabsäumt haben und keinen guten Anschluss an das Internet haben. Es fehlt ein gut ausgebautes Schnellzugnetz in Europa, auch das ist sehr arbeitsintensiv. Aber auch ein Fokus auf den Ausbau der Fotovoltaik.“