Wie eine Frau mehr Frauen in die Armee bringen will

Was die Zahlen angeht, zeigt sich – langsam, aber doch – ein Trend nach oben: Zählte das Bundesheer vor zehn Jahren nur 300 Soldatinnen, sind es heute mehr als doppelt so viele (662). Mittlerweile sind Hunderte Frauen als Unteroffiziere in der Armee, zwei weibliche Offiziere schafften es bereits bis zum niedrigsten Generalsrang, dem Brigadier.

Insgesamt beträgt der Anteil der weiblichen Mitarbeiter im Bundesheer (zivile Bedienstete und Soldatinnen) 13 Prozent – Tanner will das ändern.