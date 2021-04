Frau Oberstleutnant kommandiert das Regiment

Coronabedingt klein fiel die Feier in der Hackher-Kaserne in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) aus und auch etwas verspätet: Bereits im September hätte die Steirerin den Dienst in Gratkorn antreten sollen, war damals aber wegen eines Auslandseinsatzes verhindert. Sie war noch im Rahmen einer bis Ende März dauernden NATO-Mission in Afghanistan stationiert.

Von dort aus meldete sich die Offizierin übrigens auch am Nationalfeiertag in einer TV-Sendung und schilderte ihre Eindrücke über Auslandseinsätze. Davon hat sie eine Reihe hinter sich: Kosovo, Golanhöhen und eben zuletzt Afghanistan. „Ich bin froh, dass ich in Afghanistan bin“, beschrieb Krutzler damals. „Weil es mir vor Augen führt, wie gut es uns doch in Österreich geht, wo wir seit Jahrzehnten keinen Krieg gehabt haben.“