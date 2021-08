Herbert Kickl: Wie ein "Buhmann" Stimmen holt

Noch vor der Eskalation in Afghanistan fordert Kickl wegen Grenzübertritten im Burgenland das Aussetzen des Asylrechts in Österreich. In der Pandemie setzt die FPÖ von Anbeginn an auf Kritik am ehemaligen Koalitionspartner ÖVP und auf eine eigene Homepage „coronawahnsinn.at“. Hinzu kommen nun, so der OGM-Chef, „ideale kleine Leute-Themen wie die Inflation und die Energiewende, die mehr Kosten für alle mit sich bringen wird“.