Wie die österreichische Politik dem Holocaust gedachte

Vertreter aus Politik und Kirche haben den internationalen Holocaust-Gedenktag zum Anlass genommen, an die Opfer des NS-Regimes zu erinnern. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) lud zudem zu einer Gedenkveranstaltung in das Bundeskanzleramt. Auch das Parlament zeigte Initiative unter dem Motto #WeRemember.

Österreicher seien im Holocaust nicht nur Opfer, sondern auch Täter gewesen. Diese "historische Verantwortung gegenüber unserer Geschichte" mahne nicht nur zur Erinnerung, sondern auch "zu konkreten Taten im hier und heute, um Antisemitismus und Extremismus aller Art entschieden zu bekämpfen", erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am Freitag.

Das Innenministerium schließt sich der Initiative des World Jewish Congress an und wird zum Gedenken an die Opfer der Shoah Kerzen in die Fenster des Gebäudes in der Herrengasse stellen, hieß es in einer Pressemitteilung. Am Nachmittag gedenken Ministeriums-Angehörige in einer Zeremonie am ehemaligen Aspangbahnhof der Wiener Jüdinnen und Juden, die von dort nach Auschwitz deportiert wurden. Der Internationale Holocaust-Gedenktag erinnert an die Befreiung der Überlebenden im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz am 27. Jänner 1945.