Wie die Impfpflicht die Ärzteschaft polarisiert

So änderten mitten im Wahlkampf einige Funktionäre plötzlich ihre Meinung zur Impfpflicht. Darunter Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer(ÖÄK). Er hatte die Impfpflicht im November noch freudig begrüßt. Die Skeptiker in der Ärzteschaft haben damit Öl in die Impfpflicht-Debatte gegossen.

Bei der Ärztekammerwahl sind 48.000 praktizierende Ärzte wahlberechtigt. Der Kandidat, der die meisten Stimmen hinter sich versammelt, ist aber nicht zwingend Landeskammernpräsident.

Das zeigt ein Beispiel aus der Vergangenheit: Der SPÖ-nahe Wiener AKH-Labormediziner Thomas Szekeres unterliegt 2017 dem Urologen Johannes Steinhart und seiner als ÖVP-nahe geltenden „Vereinigung“.

Die Wahl zum Landespräsidenten folgt Regeln ähnlich einer Regierungsbildung: Szekeres gewinnt weitere Fraktionen als Koalitionspartner und wird Wiener Ärztekammerpräsident. In der Folge schafft er die Wahl zum bundesweiten ÖÄK-Präsidenten.