Wie die Dänen: ÖVP will Häftlinge in Drittstaaten verlegen

Nach einer Migrationskonferenz am Montag, hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag in Kopenhagen noch den dänischen Justizminister Peter Hummelgaard getroffen. Im Zentrum des Austausches standen Hafteinrichtungen im Ausland.

Hintergrund: Dänemark arbeitet derzeit an einem Abkommen, um einen Transfer von verurteilten Straftäter aus Drittstaaten zur Verbüßung der Haft im Kosovo zu ermöglichen. Auch, um eine Überbelegung dänischer Gefängnisse zu verhindern.