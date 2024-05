Migrationsgipfel: Was Karner in Dänemark vorhat

Heute und morgen ist Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer prominent besetzten Migrationskonferenz in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Dänemark und Österreich eint das Ziel, beim Kampf gegen illegale Migration stärker mit Drittstaaten zusammenarbeiten zu wollen.

Italiens Paket mit Albanien

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat beispielsweise einen Flüchtlings-Deal mit Albanien geschlossen, der als Vorbild dienen könnte. Dieser sieht ein Aufnahmezentrum und ein Flüchtlingslager für rund 3.000 Migranten in Albanien vor. Rom bezahlt den Bau und das Personal. Dafür soll Italiens Küstenwache in Zukunft volljährige Männer nicht mehr nach Italien - etwa Lampedusa - bringen, sondern direkt nach Albanien. Dort werden dann die Asylanträge geprüft. Bei einem positiven Bescheid werden die Männer nach Italien gebracht, bei einem negativen in ihr Herkunftsland abgeschoben.

Laut EU-Recht muss eigentlich eine Verbindung zwischen dem Asylwerber und dem Drittstaat bestehen, in den er gebracht werden soll. Italien nutzt hier allerdings ein juristisches Schlupfloch: So lange die Migranten auf hoher See abgefangen werden, gelten die Asylrichtlinien der EU nicht. Würde Österreich wiederum Migranten ohne Bezug zu Albanien dorthin bringen, wäre das ein Verstoße gegen das EU-Regelwerk. Selbiges gilt für den Pakt, der Großbritannien Abschiebungen nach Ruanda erlaubt. Wäre Großbritannien noch EU-Mitglied, wäre dieser Pakt rechtswidrig.