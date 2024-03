EU will Gesundheitsdaten vernetzen: „Wie der Bau des Semmering-Basistunnels“

„Die jetzt erzielte Einigung geht in die richtige Richtung. Ziel ist es, Gesundheitsdaten europaweit zu standardisieren und austauschbar zu machen“, sagt Franz Leisch zum KURIER. Der frühere Geschäftsführer der ELGA GmbH ist Digitalisierungsexperte der gesundheitspolitischen Plattform „Praeveniere“.

Wie berichtet, hat es im Vorfeld Datenschutz-Bedenken einzelner Staaten wie auch Österreichs gegeben. Ihre Einwände wurden berücksichtigt: Den Mitgliedsstaaten wird freigestellt, zum Datenschutz eigene Regelungen zu treffen. Somit bleibt auch die in Österreich gültige Opt-out-Regelung aufrecht. Sie ermöglicht es Patienten, sich von der heimischen Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) abzumelden. Die EU-Regelung sieht nun zwar Ausnahmen vor, wie etwa ein öffentliches Interesse, solche gibt es in Österreich aber auch schon, nämlich im Zusammenhang mit Impfdaten.

Fleckerlteppich

Bis dato sei es noch so, dass alle Länder in Sachen eHealth unterschiedliche Schwerpunkte setzen und Systeme verwenden würden. „Europa ist aber zu klein, um sich das leisten zu können“, so der Experte.