Wie das Aus für „Numerus-Clausus-Flüchtlinge“ möglich wäre

von Marlene Liebhart

11.735 Bewerber versuchten beim gestrigen Aufnahmetest für das Medizinstudium einen der begehrten 1.850 Studienplätze zu ergattern. Gleichzeitig wurde in den letzten Monaten von mehreren Seiten vor einem drohenden Ärztemangel gewarnt. Die Lösung scheint naheliegend: Mehr Studienplätze – und weniger Deutsche.

Die SPÖ fordert die Verdoppelung der Medizinstudienplätze. Laut Klubobmann Philip Kucher gebe es genug junge Menschen, deren Traum es wäre, Leben zu retten, und diesen sollte man ihnen erfüllen.

➤ Mehr dazu: Medizin-Aufnahmetest startet: 11.735 Kandidaten für 1.850 Plätze

Auch der niederösterreichische Vizelandeschef Stephan Pernkopf (ÖVP) fordert eine „massive Aufstockung der Medizinstudienplätze“. Außerdem sollen „nur jene Menschen zum Studium zugelassen werden, die das auch in ihren europäischen Heimatländern dürfen“ . Konkret bedeute das das Aus für sogenannte „Numerus-Clausus-Flüchtlinge“. Diese haben den erforderlichen Notenschnitt für die Studienzulassung in ihrem Heimatland nicht erfüllt.

Dieselbe Ansicht vertritt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie möchte deutschen Kandidaten, die den Numerus-Clausus (NC) für die Studienzulassung in Deutschland nicht erfüllen, auch den Zugang zu österreichischen Medizinunis erschweren. Aus diesem Grund gab sie ein Gutachten bei Walter Obwexer, dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Innsbruck, in Auftrag.

Der Europarechtsexperte sollte prüfen, ob Österreich die Studienzulassung für Kandidaten aus dem EU-Ausland erschweren kann. Die Antwort des Juristen: Ja.