Grüne fordern mehr Schutz für anonyme Informanten

Fliegt doch einmal ein Informant auf, will Steinhauser seinen Schutz per Gesetz: „Man muss im Arbeitsrecht verankern, dass Whistleblower nicht strafversetzt oder gekündigt werden können.“ Im Beamtenrecht sei das bereits umgesetzt. Steinhauser fordert daher: „Wir brauchen auch in der Privatwirtschaft einen ordentlichen Schutz für Informanten.“