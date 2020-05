Schon 170 anonyme Hinweise durch "Whistleblower"

Ein Grund dafür ist wohl die Art, wie die Homepage potenzielle Anzeiger durch ihre Meldung manövriert. Denn egal, ob anonym oder nicht: Um überhaupt mit der WKStA in Kontakt treten zu können, muss man per Mausklick einige Fragen beantworten. Geht es um Geldwäsche, Finanzstrafsachen oder Sozialbetrug? Wie hoch war der geschätzte Schaden? Gibt es Zeugen? Wann war der Tatzeitpunkt? Und so weiter.

„Im Unterschied zu einer anonymen Anzeige können wir bei diesem System schnell und konkret nachfragen“, sagt Erich Mayer, der als Sprecher der Behörde zu jenen drei Staatsanwälten gehört, die die Hinweise bearbeiten.

Mayer würde das so nie sagen, aber: Nach zwei, drei ausgetauschten eMails kann ein erfahrener Korruptionsjäger abschätzen, ob aus juristischer Perspektive eine strafbare Handlung vorliegt. Bei anonymen Anzeigen dauern die Ermittlungen in der Regel länger.