Wettbewerbsbehörde prüft zu teure Lebensmitteln nun auch im Onlinehandel

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) weitet ihre Untersuchungen zu den hohen Lebensmittelpreisen aus. Wie bereits bekannt, erging am 15. März eine Online-Befragung an 1.500 Lieferanten der vier größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändler. Ebenfalls wurden bereits an Lebensmitteleinzelhändler Auskunftsverlangen zu Geschäftsdaten versendet. Heute nun wurden an 13 Online-Lebensmitteleinzelhändler Auskunftsverlangen versendet.

