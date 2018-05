Westachse regiert anders: Schwarz gibt sich bunter als Türkis

Im christlich-sozialen Tirol sind es ideologische Gründe, weshalb den Blauen der Weg in die Landesregierung versperrt blieb. Vor allem die schwarzen Angestelltenvertreter reiben sich zusehends an Türkis-Blau im Bund. „Ich sehe die FPÖ nicht als verantwortungsvollen Partner“, sagt etwa Landesrätin und AAB-Chefin Beate Palfrader. „Ich finde es falsch, dass nur Ängste geschürt und ständig Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge für alle Missstände verantwortlich gemacht werden“, sagt die Tirolerin Richtung FPÖ.

In Vorarlberg ist nach den Landtagswahlen 2019 die nächste Möglichkeit für ÖVP-Farbenspiele. Keine Partei wird im Vorfeld als Partner ausgeschlossen. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück gesteht aber ein: „Ich finde es sehr spannend, was sich jetzt in Salzburg entwickelt. Die Neos waren ja noch nie in Regierungsverantwortung. Man wird sehen, was sie für eine Handschlagqualität haben.“