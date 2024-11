ZIB2: Welche Nachfolger Werner Kogler für Parteivorsitz der Grünen sieht

Die grüne Ära ist vorbei: Am Montag haben ÖVP, SPÖ und Neos Verhandlungen über die Bildung einer Dreierkoalition aufgenommen. Für die Grünen stehen die Zeichen hingegen auf Opposition. Bei den Nationalratswahlen im September verlor die Klimapartei 40 Prozent ihrer Wähler.

Nun werden - wenn auch nicht sofort - personelle Konsequenzen gezogen. Grünen-Chef Werner Kogler will nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren, wie er am Donnerstagabend in der ZIB2 bestätigte.