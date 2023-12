Vizekanzler Kogler kündigt Klimaplan bis Sommer 2024 an

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eröffnet. Grund ist die Säumnis, seinen Entwurf für einen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) fristgerecht nach Brüssel zu senden. Der von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Oktober übermittelte Entwurf war von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wieder zurückgezogen worden.

Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler zeigte sich in der ZiB2 dennoch zuversichtlich. In den nächsten Wochen würden entsprechende Gespräche aufgenommen. Die Klimaschutzministerin habe alle Ressorts eingebunden. Ziel sei, bis zum Sommer einen endgültigen Entwurf des Klimafahrplans vorzulegen: "Das scheint gesichert." Und: "Es ist schon so viel gelungen, es wird auch das gelingen."

Angesprochen darauf, dass Österreich laut EU-Recht längst einen Entwurf nach Brüssel hätte schicken müssen, sagt Kogler, dass es einen Entwurf dort gebe und dieser mit den anderen Ressorts abgestimmt sei. Aber: "Es geht um die Sache und nicht um prozeduale Fragen. Ich glaube es ist viel besser, daran zu arbeiten, dass die Lösung gefunden werden muss, wie wir die letzten Lücken schließen." Der Vizekanzler spricht von "großen Fortschritten" und verspricht: "Es fehlt nicht mehr viel."

Entscheidend sei, "dass wir als Republik Österreich im Sommer einen Plan haben, der sehr viele Fragen beantworten wird."