Werner Kogler: Grünes Ende für den "Mini-Trumpismus"

Im Verkauf will er besser werden, der Grünen-Chef. Denn gerade was Klima-Politik angehe, habe man – anders als wahrgenommen – schon ab 2021 Großes vor. „Beim Autokauf werden E-Mobilität und abgasarme Autos bevorzugt, auch die Pendlerpauschale wird ab 2021 ökologisiert.“ Und was das Fliegen angeht, will man ebenfalls ab dem nächsten Jahr nicht nur die Flugtickets „ehrlicher besteuern“, sondern auch die „schädlichen Dumpingpreise der Billig-Flieger zurückdrängen“. Auch das mache die intensiven Kurzstreckenflüge in Österreich und Europa unattraktiver bzw. teurer.

Und dann? „Dann startet 2022 die öko-soziale Steuerreform im vollen Umfang“, sagt Kogler. „Sie werden das Land nach fünf Jahren nicht wiedererkennen, nehmen Sie mich beim Wort.“

Nach 45 Minuten ist das Zeitfenster geschlossen – in einem anderen Raum warten die nächsten Interviewer