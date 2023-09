Werner Kogler bleibt seinem Kanzler treu

Als FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Freitag wegen des Handy-Videos aus Hallein den Rücktritt von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) forderte, stellte er einen Vergleich mit dem Ibiza-Video an, das Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall gebracht hat. Schnedlitz: „Der Auftritt des Kanzlers stellt sowohl in seiner Erbärmlichkeit als auch Unfassbarkeit das sogenannte Ibiza-Video weit in den Schatten.“ Der große Unterschied: Ibiza brachte 2019 die türkis-blaue Regierung zu Fall. Beim Kanzler-Video werden solche Folgen ausbleiben.

Das war bereits am Donnerstag nach den ersten Reaktionen der Grünen klar. Dass Nehammer in der Diskussion mit ÖVP-Funktionären einen McDonald’s-Hamburger als billige warme Mahlzeit für Kinder empfahl, brachte Vizekanzler Werner Kogler genauso wenig aus der Ruhe wie sein Sager zur Teilzeitarbeit von Frauen ohne Betreuungspflichten. Bereits am Donnerstag hat der grüne Parteichef in einer ersten Reaktion beruhigt. Am Freitag blieb Kogler bei seiner Linie. Er bezeichnete die Wut-Rede des Kanzlers als „unachtsame Aussagen, manche sagen Parolen“. Zur Teilzeitarbeit merkte er an: „Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen.“

Im gleichen Atemzug lobte Kogler allerdings die Zusammenarbeit mit der ÖVP in der Regierung. Speziell bei der Armutsbekämpfung habe man viel weitergebracht.