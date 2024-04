Wer verdient weniger? Streit in der ZiB2 zwischen Wolf und Christian Stocker

Zum Ende der ZiB2 wurde am Dienstagabend gestritten, als Armin Wolf auf das topaktuelle Thema rund um die offenliegende Liste der ORF-Gehälter zu sprechen kam. Warum sei die Transparenz bezüglich der Gehälter beim ORF so streng und nicht bei politischen Parteien - richtete er seine Frage an den ÖVP-Politiker. Stocker gab an, dass auch Politiker alles offenlegen müssten.