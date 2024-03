Am Wendepunkt: Meinl-Reisinger will die "Mitte" retten

In ihrem neuen Buch „Wendepunkte“ macht die Mitgründerin der Neos klar, warum sie sich in der ÖVP vom Beginn nie so richtig zu Hause fühlte. Es gehe um Parteipolitik im schlechten Sinn. Politik, die von „ältere Herren in Lodenanzügen“ gemacht werden; in der „Proporz und Parteifilz“ im Mittelpunkt stehe; die sich nicht um Inhalte oder sachliche Argumente kümmerten, sondern vor allem um die Frage, ob etwas der eigenen Partei schadet.

So wollte Beate Meinl-Reisinger nicht Politik machen. Wie es dazu kam, dass sie vor mehr als zehn Jahren mit Matthias Strolz und anderen die Neos gegründet hat, gehört zu den interessantesten Details ihrer „Wendepunkte“.