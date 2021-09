"Heimlich geimpft": Welche Chancen hat Kickls Klage gegen Rosam?

Denn immerhin hat Kickl mehrfach behauptet, dass er nicht geimpft sei und das auch in Zukunft nicht vor habe.

"Die strafrechtliche Verurteilung bedarf hingegen auch eines Vorsatzes von Rosam, Kickl übel nachzureden", erklärt Anwalt Scherbaum. Das kann in der Praxis Probleme aufwerfen. Das würde bedeuten: "Rosam hat das Gerücht weiter verbreitet, obwohl er damit rechnete, es könnte falsch sein", so Scherbaum.

Kickls Anwalt Christoph Völk kündigte an, dass er die Unterlassungsklage einbringen wird. „Diese als Verdächtigung geäußerte Tatsachenbehauptung ist falsch. Rosam unterstellt Herbert Kickl mit seinen Äußerungen implizit, dass er eine verlogene Politik betreibe, die seinen Rücktritt zur Folge haben müsste. Dies ist ehrenbeleidigend und kreditschädigend, auch Verdächtigungen sind tatbildlich. Entscheidend ist nämlich, wie der Mitteilungsempfänger, also in diesem Fall die Zuschauer, Rosams Äußerungen auffassen“, so Christoph Völk.