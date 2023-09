Weidel hofft auf Kanzler Kickl und sieht Neutralität aufgelöst

Scharfe Kritik übte Weidel - wie auch schon zuvor in der gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl - an der deutschen Regierungskoalition. Die Ampel agiere ihrer Ansicht nach gegen die Interessen der Bevölkerung und schade dem Wirtschaftsort Deutschland massiv. 56.000 Unternehmen seien in diesem Jahr in Deutschland insolvent gegangen. In der Migration erlebe ihr Heimatland einen "politisch herbeigeführten Kontrollverzicht". Sie kritisierte einen aktuellen Vorschlag der hessischen SPD, deren Vorsitzende die deutsche Innenministerin Nancy Faeser ist, für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer. "Solche Leute wie Nancy Faeser gehören in den Gerichtssaal und verurteilt", so Weidel.

Die Alternative für Deutschland (AfD) liegt in Umfragen mit mehr als 20 Prozent hinter der oppositionellen CDU und vor der Kanzlerpartei SPD. Aktuell schließen zwar politische Mitbewerber eine Koalition mit der AfD aus, die der Verfassungsschutz in Deutschland beobachtet und Teile der Partei als rechtsextrem einstuft. Weidel stellt aber dennoch den Führungsanspruch. Angriffe gegen ihre Partei machen sie "nur stärker", sagte sie. Sie würde zielstrebig "durch die Mitte durchgehen, gradlinig und nicht herumeiern, bis wir in der Regierungsverantwortung sind", kündigte Weidel an.