Weibliche Abgeordnete mit mehr Nebenjobs aber weniger -erwerb

Deutlich weniger Nebentätigkeiten gaben die ÖVP-Abgeordneten Peter Haubner (5), Hans Stefan Hintner (8) und Christian Stocker (10), der FP-Politiker Hubert Fuchs (5) sowie der Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter (3) bekannt. Allerdings: Obwohl die genannten männlichen Abgeordneten viel weniger Nebentätigkeiten meldeten, gaben sie an, die höchsten Nebeneinkommen zu beziehen. Sie ordneten sich bei der Meldung selbst in die Kategorie 5, also mehr als 10.000 Euro monatlicher Bruttoverdienst, ein.

Auf Platz drei unter den Mandataren mit den meisten Nebentätigkeiten liegen mit je 15 ex aequo Gerhard Kaniak ( FPÖ) und Petra Bayr ( SPÖ). Während Kaniak laut eigenen Angaben allerdings auch in die Kategorie mit mehr als 10.000 Euro Monatsverdienst fällt, ordnete sich Bayr bei 1.001 bis 3.500 Euro ein. Ebenso Carina Reiter. Die Spitzenreiterin bei den Nebentätigkeiten, Elisabeth Scheucher-Pichler, hat ihre Zuverdienste noch nicht bekannt gegeben. „Ich glaube aber nicht, dass es mehr als 10.000 Euro sein werden“, sagt sie dem KURIER.

Vorwiegend Ehrenämter

Woher also kommt die Diskrepanz zwischen der hohen Anzahl der gemeldeten Nebentätigkeiten der Mandatarinnen und dem vergleichsweise geringen Verdienst?

Aufschluss gibt die rechtliche Grundlage. Sie sieht nämlich vor, dass nicht nur Tätigkeiten, die einen Verdienst mit sich bringen, gemeldet werden müssen, sondern auch leitende ehrenamtliche Tätigkeiten. Im Fall von Elisabeth Scheucher-Pichler – sie ist unter anderem Präsidentin des Kärntner Hilfswerks – bringen nur zwei ihrer 22 gemeldeten Nebentätigkeiten Geld: Sie ist Psychotherapeutin und verkauft Kunsthandwerk.