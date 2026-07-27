Regierung verteidigt Reform: „Attraktivieren Wehrdienst massiv“

Die Regierung hält trotz Kritik aus der Wehrdienstkommission an ihrer Reform fest. Statt des von Experten empfohlenen Modells „8 plus 2“ setzt die Koalition auf „6 plus 3“. In der ZiB2 war dazu Yannick Shetty, Neos-Klubobmann, zu Gast. Streit um Expertenmodell Shetty betonte, dass es im Regierungsprogramm „keine Übereinkunft zu einer Verlängerung des Grundwehrdienstes“ gegeben habe. Die Wehrdienstkommission habe mehrere Modelle vorgelegt, medial sei aber nur eines fokussiert worden. „Wir setzen jetzt ein Modell um“, sagte Shetty. Ziel sei es, „die Miliz endlich wieder retten, die 2006 kaputt gemacht wurde“.

Scharfe Kritik kam zuletzt vom früheren Verteidigungsminister Thomas Starlinger, der das präsentierte Modell als „höchst verantwortungslos“ bezeichnet hatte. Shetty entgegnete, die Aufgabe der Politik sei es, „gesamtgesellschaftlich etwas Gutes zustande zu bekommen“. Wehrdienst-Reform: Streitpunkt Zivildienst Der größte Streitpunkt bleibt der Zivildienst. Die Experten hatten eine Verlängerung auf mindestens zwölf Monate empfohlen. Shetty verteidigte die Ablehnung der Neos: „Der einzige Grund für einen längeren Zivildienst ist, um den Wehrdienst attraktiver zu machen.“ Zunächst müsse man den Wehrdienst selbst attraktiver gestalten.