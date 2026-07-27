Social-Media-Verbot: „Wollen das Land auch liebenswert halten“

Neben der Reform des Wehrdienstes hat sich die Regierung bei ihrem Sommerministerrat, der heute in Salzburg abgehalten wurde, auch auf ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige geeinigt und einen Entwurf in Begutachtung geschickt. „Ich halte das für einen richtigen und wichtigen Schritt, um Kinder und Jugendliche besser vor problematischen Inhalten zu schützen“, sagte ÖVP-Kanzler Christian Stocker im Anschluss an die Sitzung vor Journalisten. Auch dieses Gesetz soll - neben der Wehrdienstreform - einen Beitrag zur Sicherheit im Land leisten: „Weil wir unser Land nicht nur lebens-, sondern auch liebenswert halten wollen.“

In Kraft ab April 2027 SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler erklärte, er sei froh darüber, dass die Regierung diesen Schutz in Österreich auf die Reihe gebracht habe: „Wir kennen die schädlichen Auswirkungen dieser Plattformen. Kinder haben ein Recht darauf, von der Politik geschützt zu werden.“ Das bedeute, dass man auch Schulen und Eltern mit dieser Aufgabenstellung nicht allein lasse. „Die Plattformen behaupten, sie könnten die Masse an Inhalten nicht kontrollieren, aber worauf wir bestehen, ist, dass zumindest Unter-14-Jährige vor süchtig machenden Funktionen der Plattformen geschützt werden“, erklärte Babler. Beispiele sind das „Endlos-Scrollen“, das automatische Abspielen von Videos, aber auch die Vermittlung von problematischen Vorbildern, die auf sozialen Medien posten, was sie wollen. Das Gesetz geht heute, Montag, in Begutachtung, zudem wird der Notifizierungsprozess auf EU-Ebene gestartet. Babler geht davon aus, dass es am 1. Jänner 2027 in Kraft treten kann, die Plattformen sollen dann noch drei Monate Zeit bekommen, die neuen Regeln umzusetzen.