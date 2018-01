Wegen Nazi-Liedern unter Druck: FPÖ-Kandidat Landbauer geht auf Distanz

Abstoßend. Das ist das Wort, das auf ein "Liederbuch" passt, das den freiheitlichen Spitzenkandidaten für die Niederösterreich-Wahl, Udo Landbauer, im Wahl-Finish in Erklärungsnot bringt.

Der Wiener Stadtzeitung Falter wurde ein altes Liedbuch der "Germania zu Wiener Neustadt" zugespielt.

Landbauer ist in dieser Burschenschaft stellvertretender Sprecher, und das alte Trinklied "Es lagen die alten Germanen" wird in der Gesangsunterlage mit menschenverachtenden, antisemitischen und NS-verherrlichenden Strophen versehen.

Judenmord wird verhöhnt

Zum Teil macht man sich ungeniert über den millionenfachen Judenmord lustig ("Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'"). Zum Teil werden die kruden Rassen-Theorien der Nazis kolportiert und Institutionen wie die Schutzstaffel verherrlicht ("Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'")

Niederösterreichs Volkspartei bezeichnete die Vorwürfe als "schwerwiegend", die Neos sahen jedenfalls einen Rücktrittsgrund, falls die Causa nicht restlos aufgeklärt werde.

Kurz auf Distanz

ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz ging noch am Abend auf Distanz: Die publik gewordenen Liedtexte der Burschenschaft Germania seien "rassistisch, antisemitisch und absolut wiederwärtig. Dafür darf es in unserem Land keinen Platz geben. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Für Landbauer ist es innerhalb von nur wenigen Tagen bereits das zweite Mal, dass er sich von rechtsrechtem Gedankengut distanzieren muss. Erst am Samstag hatte das Nachrichtenmagazin profil berichtet, dass der Freiheitliche als Spitzenfunktionär der Freiheitlichen Jugend im Jahr 2010 den rechtsextremen Verein "Junge Patrioten" unterstützt haben soll.

Foto: /Falter Während die FPÖ diesen Vorhalt vergleichsweise gelassen als "linke Polemik" zurückwiesen, wird Landbauer bei der aktuellen Causa demonstrativ emotional: "Ich bin auf das Äußerste entsetzt und schockiert über jene Text- und Liedpassagen, die heute zum Gegenstand politischer Diskussionen geworden sind", sagte Landbauer Dienstagabend.

Landbauer: Ziehe Konsequenzen

Als das Buch gedruckt wurde, sei er gerade einmal elf Jahre alt gewesen. "Ich erhalte zum ersten Mal Kenntnis und ziehe sofort die notwendigen Konsequenzen."

Diese bestehen darin, dass Landbauer seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft umgehend ruhend stellt und die Einsetzung einer Untersuchungskommission mit allen Konsequenzen fordert. "Die skandalöse Angelegenheit muss restlos geklärt werden, gegebenenfalls auch vor Gericht."

Etwas Hässliches

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit seien "etwas sehr Hässliches" und müssten auch in der kleinsten Dosis verurteilt und bekämpft werden, sagt Landbauer, der im Zusammenhang mit der Causa etwas durchaus Bemerkenswertes tut: Er verweist auf seinen eigenen "Migrationshintergrund". "Und mit eben dem habe ich weder in der FPÖ noch in meinem Bund auch nur das geringste Maß an Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus wahrgenommen."

Die Bundes-Freiheitlichen bewerten die Causa genauso wie Landbauer selbst: "Wir haben mit dem Liederbuch absolut nichts zu tun und distanzieren uns grundsätzlich von jedwedem Antisemitismus", sagt ein Sprecher von Heinz-Christian Strache zum KURIER. Wenn jemand Konsequenzen ziehen müsse, dann sei das im konkreten Fall allerdings nicht die FPÖ, sondern die Burschenschaft Germania.