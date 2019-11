Wechselhafte Wählerschaft: In Graz liegen ÖVP und Grüne Kopf an Kopf

Die Grazer wählen seit Jahren oder gar Jahrzehnten anders als die Steirer im Allgemeinen. Das bewiesen sie auch am Sonntag wieder: Die rund 200.000 Wahlberechtigten katapultieren die Grünen zur zweitstärksten Kraft in der Landeshauptstadt laut vorläufigem Ergebnis ohne Briefwähler und Wahlkarten kamen die Grünen auf 24,7 Prozent, ein Plus von 13,6 Prozentpunkten.

Das könnte sich sogar noch für sie verbessern, sobald morgen, Montag, die Briefwahlstimmen ausgezählt sind, denn: Die ÖVP lag am Sonntag zwar an erster Stelle, aber nur mit einem haudünnen Vorsprung von 449 Stimmen oder 0,45 Prozentpunkte. Die ÖVP kam in der von einer schwarz-blauen Koalition regierten Stadt auf 25,1 Prozent. Damit lag sie nicht nur deutlich unter dem landesweiten Ergebnis, sondern das Plus fiel auch wesentlich magerer aus: Nur 1,6 Prozentpunkte mehr im Vergleich zu den Landtagswahlen 2015 gab es für die Schwarzen in der Stadt, in der ein Fünftel aller Wahlberechtigten lebt.