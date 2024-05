"Erste gerichtliche Schlappe": SPÖ darf "fpö.eu" nicht mehr verwenden

Laut der der APA vorliegenden Einstwilligen Verfügung des Landesgerichts Wien für Zivilrechtssachen wird der SPÖ als beklagte Partei aufgetragen, "es bei sonstiger Exekution ab sofort zu unterlassen", den Domainnamen "https://fpö.eu" in dieser Form zu gebrauchen.

Konkret hat die SPÖ die Domain nicht "zur Kennzeichnung ihrer Homepage in dieser oder einer ähnlichen, das Namensrecht der Klägerin am Namen 'fpö' verletzenden Form, insbesondere auch in Verbindung mit anderen Top Level Domains zu verwenden und/oder den Namen 'fpö' zu Werbezwecken zu gebrauchen".