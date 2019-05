"We make party now!": Die besten Ibiza Zitate, Teil 2

"I'm the Red Bull brother from Austria." - Strache trinkt wach machende Flüssigkeiten in großen Mengen ...

"Solange ich nicht tot bin, hab' ich die nächsten zwanzig Jahr noch das Sagen." ... und verschätzt sich ein wenig in seiner Halbwertszeit.

"We make party now!" - Dafür hat er aktuell nur wenig Zeit ...

"Ich sage danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag." - ... trotz Rücktritt ...

"Liebe Philippa, ich weiß, dass du jetzt zusiehst." ... denn er muss versucht Ehe und Ehre retten.

"Ich bin stark für meinen kleinen Mann." - Gattin Philippa - ansonsten unter Schock - meint ihren Sohn.

"Ich war damit ein willkommenes und willfähriges Opfer, das man womöglich zusätzlich mit K.O.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen und Drogen gefügig gemacht hat." - Ibiza-Kumpane Johann Gudenus plädiert auf Filmriss.

"Lieber Urlaub in Österreich und Obi-G'spritzt." - Der Gudenus-Nachfolger in der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, zieht seine Lehren aus der Ibiza-Affäre.