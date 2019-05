"Des is ka Falle": das türkis-blaue Ende in Zitaten

Türkis-Blau ist infolge der Ibiza-Affäre um Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) zu Ende gegangen. Im Folgenden die wichtigsten Zitate des Ibiza-Videos und der darauffolgenden Ereignisse.

"Wennst die Kronen Zeitung hast, bist der bestimmende Faktor. Und wenn du darüber hinaus einen TV-Sender noch lukrierst, bestimmst du alles." - Strache träumt von einer Übernahme der Kronen Zeitung durch lettisch-russische Oligarchen.

"Journalisten sind sowieso die größten Huren auf dem Planeten." - Strache

"Dann soll sie eine Firma wie die Strabag gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann. So und über diese Geschichte reden wir dann, weil den Haselsteiner will ich nicht mehr." - Strache stellt öffentliche Aufträge in Aussicht.

"Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof." - Strache erklärt, wie verdeckte Parteispenden funktionieren könnten.

"Bist du deppert, die ist scharf." - Von seiner Gesprächspartnerin war Strache sichtlich angetan.

" Falle, Falle, eine eingefädelte Falle." - Irgendwann bekommt Strache Bedenken.

"Des is ka Falle." - Klubobmann Johann Gudenus beruhigt.