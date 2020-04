Was wir in der Corona-Krise vermissen: Freunde, Familie - und den Friseur

Wir sind in Woche vier der Ausgangsbeschränkungen - und was den Österreichern während der Corona-Krise am meisten fehlt, ist der Kontakt zu Freunden um Familie.

Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts " Observer", das Anfang der Woche 1.000 Österreicher befragt hat.

Nach den sozialen Kontakten, die 63 Prozent der Befragten nannten, kommt der Wunsch nach Reisen, gefolgt von auswärts Essen und Trinken (40 bzw. 39 Prozent).

Kultur nannten etwas mehr Befragte als gemeinsamen Sport (28 bzw. 23 Prozent).