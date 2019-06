Was vom BVT-Ausschuss übrig bleibt

Echter Geheimdienst

Der Angriff auf das BVT hatte einen weiteren Hintergrund, auch das brachte der U-Ausschus ans Tageslicht. Herbert Kickl wollte aus dem BVT einen echten Geheimdienst mit neuer Führung machen. Dieser hätte ohne konkreten Verdachtsfall in Aktion treten dürfen. Das war bisher nicht möglich. In wenigen Tagen, am 1. Juli, hätte dieses „Geheimprojekt“, das sogar vor BVT-Direktor Peter Gridling geheim gehalten wurde, an den Start gehen sollen. „Das Ibiza-Video hat diesen Plan der blauen Stasi zum Glück verhindert“, so SPÖ-Mandatar Krainer.

Das schwarze Netzwerk

Von den Vorwürfen des schwarzen Netzwerkes ist wenig übrig geblieben. Auch strafrechtlich haben sich alle Verdachtsmomente zerschlagen und die Ermittlungen wurden eingestellt. Allerdings muss man dem U-Ausschuss in diesem Punkt zugestehen, dass auf Grund der Neuwahl und dem daraus resultierenden frühen Ende des U-Auschusses nicht alle Themen untersucht werden konnten.