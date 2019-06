Justiz-Krieg: Druck auf oberste Korruptionsjägerin steigt

Der frühere Justizminister Josef Moser hat eine Mediation verordnet, Nachfolger Clemens Jabloner sprach dann sogar einzeln mit den Hauptakteuren. Der Versuch einer Versöhnung wird intern aber belächelt: Die Gräben seien zu tief, eine Gruppentherapie könne da wenig ausrichten.

„In der Privatwirtschaft hätte die Summe der Ereignisse längst eine radikale Neustrukturierung zur Folge“, sagt ein Insider zum KURIER. Tatsächlich gibt es in der Justiz recht konkrete Überlegungen:

2010, als die WKStA noch KStA ( Korruptionsstaatsanwaltschaft) hieß, gab es einen Gesetzesentwurf, Kompetenzzentren für Wirtschaftsstrafsachen in den Sprengeln der Oberstaatsanwaltschaften einzurichten. Spezialisten vor Ort sollten dort zusammenarbeiten, um Fälle, die ja oft im Kleinen beginnen, von der ersten Anzeige bis zur Anklage zu begleiten.

Von deren Expertise könnten komplexe Fälle profitieren, so die Argumentation. Derzeit ist es ja so, dass die WKStA Fälle an sich zieht, wenn sie eine gewisse Dimension erlangen. Die Idee wurde verworfen und eine zentrale Verfolgungsstelle geschaffen.

Der WKStA jetzt das „W“ zu nehmen, würde die Behörde massiv zusammenstutzen: Die Wirtschaftsstrafsachen machen um die 70 Prozent aller Verfahren aus. Derzeit sind 40 Staatsanwälte beschäftigt, in der kolportierten Variante wären es nur noch 15. Alle übrigen könnten in die ausgelagerten Kompetenzzentren übernommen werden. Schon jetzt hat die WKStA ja Zweigstellen in Linz, Innsbruck und Graz.

Entscheidung liegt bei der Politik

Kritiker sehen darin die Chance, Vrabl-Sanda als Chefin loszuwerden: Der Führungsposten müsste neu ausgeschrieben werden, wenn sich die Behörde grundlegend ändert.

Ob eine Umstrukturierung – egal in welcher Form – realisiert wird, liegt freilich in der Hand der Politik. Übergangsminister Jabloner wird eine so schwerwiegende Entscheidung nicht treffen. Und ob sein Nachfolger sich diese heikle Angelegenheit anzupacken traut, bleibt abzuwarten.

Klar ist: Eine Behörde, die sich dem Kampf gegen Korruption und für einen sauberen Staat verschrieben hat, wird immer anecken. Sie auf den Kopf zu stellen, riecht nach politischer Einflussnahme, nach Umsturz.

Eine Umstrukturierung ist laut Justizministerium derzeit nicht geplant – es gibt aber bereits seit Längerem eine Arbeitsgruppe, die „Qualität und Effizienz im staatsanwaltschaftlichen Bereich“ heben soll. Da sollte auch die WKStA Thema sein.