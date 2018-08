Was sagt das SPÖ-Parteiprogramm eigentlich zum Thema Migration?

Hans Peter Doskozil versteht die SPÖ – oder zumindest Christian Kern - nicht mehr. "Wir dürfen keine grün-linke Fundi-Politik betreiben. Da schaffen wir uns selbst ab“, sagte er am Donnerstag. Der neue Kurs, den Parteichef Kern am Montag skizzierte, vernachlässige ein für ihn entscheidendes Thema: Migration. "Das muss doch in der Grundlinie der Partei sein, dass wir uns um Themen kümmern, die die Österreicher bewegen. Und Migration gehört hier dazu", sagte der burgenländische Landeshauptmann in spe.

Konkrete Forderungen sind im neuen Parteiprogramm, das am Montag im SPÖ-Vorstand besprochen wurde und Anfang Oktober verabschiedet werden soll, tatsächlich nicht zu finden. Das liegt aber eben auch in der Natur eines Parteiprogramms. Das alte hielt 20 Jahre. Auch das neue, auf das sich Kern am Montag bezog, gibt die Grundsätze vor, nach denen sich die Partei in Zukunft richten soll.