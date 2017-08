Was nach dem Diesel kommt

Für Neueinsteiger gibt es das erste Aha-Erlebnis schon beim Start. Kein Aufheulen des Motors, kein Röhren des Auspuffs. Nur das Leuchten der Anzeigen im Cockpit signalisiert, dass es losgehen kann. Dann Wählhebel in D schieben, Gaspedal drücken und losfahren. Und dann gilt der Blick des Piloten meist der Reichweitenanzeige. Das Thema Reichweite zog sich wie ein roter Faden durch sämtliche Tests von Elektroautos in den letzten Jahren. Aber: Gab es vor einigen Jahren noch wenig erquickliche Reichweiten von vielleicht 80 Kilometern, so wuchs die mögliche Kilometerzahl zuletzt beständig.

Unterwegs im BMW i3

Letztes Beispiel dafür der BMW i3, für den die Bayern nun eine Batterie mit größerer Speicherkapazität anbieten. Bei der Testfahrt von der KURIER-Garage in Richtung Steiermark konnte das Elektromobil zeigen, was in ihm steckt. Von den 300 Kilometern laut Normverbrauch (NEFZ) bleiben bei geladener Batterie realistische 200 Kilometer – damit schreckt man vor längeren Ausfahrten nicht zurück.

Während des Fahrt auf der Autobahn erweisen sich dann 120 km/h als Tempo, das einen zügig vorwärts bringt und gleichzeitig ausreichend Reichweite übrig lässt. Bei 130 nagt der Elektromotor schon deutlich intensiver am Energievorrat. E-Autos beschleunigen vom Start weg höchst flott, der BMW verzögert durch das Rekuperieren (wenn man vom Gas geht) so stark, dass man die Bremse seltener treten muss als gedacht. Kasteien muss man sich in der neuen E-Auto-Generation kaum mehr.

Endeten vor einigen Jahren Ausfahrten noch in dramatischen Szenen mit abgedrehten Energieverbrauchern wie der Heizung, verordnetem Schneckentempo und konsequenterweise dem 40-Tonner formatfüllend im Rückspiegel, so kann man nun Klimatisierung und andere Stromfresser gerne anlassen und auch das Angebot an Ladestationen ist gewachsen. Beim BMW i3 ist es sogar möglich, dass einem das Navi den Weg zur nächsten Ladestation weist.

Michael Andrusio