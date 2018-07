EU-Innenminister: 10.000 Polizisten für Außengrenzen bis 2020

Seehofer, Kickl und Salvini wollen "Kooperation der Tätigen"

Am Vormittag hatten sich wieder jene zu Wort gemeldet, die den Asyl-Streit der vergangenen Wochen dominierten: Italiens Innenminister Matteo Salvini, sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer und Gastgeber Herbert Kickl ( FPÖ).

Kurz zusammengefasst lautet das einmal mehr zum Besten gegebene Ziel der Zusammenarbeit der drei Länder: Österreich will laut Kickl gemeinsam mit Deutschland und Italien von einer "Kooperation der Willigen" zu einer "Kooperation der Tätigen" werden und illegale Migration gen Europa unterbinden. Mit anderen Worten: In Zukunft solle es nicht mehr möglich sein, europäischen Boden zu betreten, "wenn man kein Recht auf Schutz hat", so Kickl. Dieses Anliegen wird am 19. Juli von österreichischen, deutschen und italienischen Beamten in Wien konkretisiert, kündigte Kickl an - blieb allerdings Details schuldig. Das Ziel, das die Beamten ins Auge zu fassen hätten, lautet Kickl zufolge: "Illegale Migration gegen Null bringen."

Ähnlich äußerte sich der italienische Innenminister Salvini, der einmal mehr seine Formel "weniger Abfahrten in Libyen = weniger Ankünfte in der EU" darlegte. Er plädierte deshalb für mehr Unterstützung für Libyen, das Migranten bereits im Land an der Überfahrt nach Italien hindern solle. Gleichzeitig sollen die Regeln für internationale Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer geändert werden, wiederholte der Politiker der rechtspopulistischen Lega eine Forderung.

Bei den Gesprächen um die Reform der EU-Migrationspolitik sei dank Deutschland, Italien und Österreich "einiges in Bewegung" gekommen, sparte der deutsche Innenminister Seehofer nicht mit Eigenlob. Auch Kickl lobte das Verhältnis der drei Länder als "sehr, sehr gut und freundschaftlich".