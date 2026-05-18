Was hinter dem neuen Grabenkrieg in der Wiener Ärztekammer steckt

In nicht einmal einem Jahr, im Frühjahr 2027, finden turnusgemäß die nächsten Wahlen in den Ärztekammern statt. Diesmal ist die Entscheidung über die Führung der Standesvertretung von besonderer Brisanz, will doch die Regierung mit ihrer geplanten Gesundheitsreform tief in den Wirkungsbereich der Ärzteschaft eingreifen.

Wohl mit ein Grund, warum in der seit Jahren von internen Querelen gebeutelten mächtigen Wiener Ärztekammer die Grabenkämpfe neu aufflammen: Denn die SPÖ-nahe Kammerfraktion rund um Thomas Szekeres, bis 2022 Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, will nicht bis zum regulären Wahltermin warten. Bei der nächsten Vollversammlung am 9. Juni bringt sie einen Antrag auf Vorverlegung der Wahl in den Herbst ein. Unterstützt wird Szekeres von den Fraktionen „Initiative neue Kammer“, „Asklepios Union“ und „Kammer light“ sowie den Funktionären Johannes Kastner (Finanzreferent) und Stefan Konrad.

Die Stoßrichtung ist klar: Der amtierende Präsident Johannes Steinhart und seine ÖVP-nahe Vereinigung sollen entmachtet werden. Dieser hatte Szekeres nach der letzten Wahl 2022 mithilfe einer Mehrparteienkoalition abgelöst. Er ist seitdem auch Chef der Österreichischen Ärztekammer.

Wie Szekeres einst Steinhart rettete

Das Pikante daran: Bereits 2023 stand Steinhart kurz vor der Ablöse. Damals erschütterte der Skandal rund um die kammereigene Handelsfirma Equip4Ordi die Wiener Standesvertretung. In dem Unternehmen war es zu zahlreichen Ungereimtheiten gekommen. Zeitweilig ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Steinhart und andere Personen. Sogar Funktionäre aus der eigenen Fraktion wollten damals den Präsidenten abwählen. Nur dank der Unterstützung seines einstigen Kontrahenten Szekeres konnte er sich im Amt halten. Als Gegenleistung soll es Kammer-Posten für Mandatare gegeben haben.

Doch warum zerbrach nun das Zweckbündnis wieder? „Ich habe damals Steinhart unterstützt, damit wieder stabile Verhältnisse in die Kammer einziehen. Das ist leider nicht passiert“, sagt Szekeres zum KURIER. „Je schneller wieder klare Verhältnisse herrschen, desto besser“, begründet er die Eile hinsichtlich Neuwahlen.