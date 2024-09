Alle Verfahren gegen Wiener Ärztekammer-Chef Steinhart eingestellt

Der Wiener Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart sieht sich in der Affäre um die Beschaffungsplattform Equip4Ordi (E4O) voll rehabilitiert. Er sei von der Staatsanwaltschaft informiert worden, dass alle Verfahren gegen ihn eingestellt worden seien und er nicht mehr als Beschuldigter geführt werde, sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Die internen Turbulenzen sieht er ausgebügelt, "wir können wieder einer richtig arbeitenden Ärztekammer entsprechen", so der Kammerchef.